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Fırat Kalkanı'nda PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist öldürüldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Fırat Kalkanı’nda PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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