ABD Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu
Son dakika... ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı. Öte yandan ABD ve İngiltere, bugüne kadar, "Gazze'ye destek" gerekçesiyle Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husilere ait 91 hedefi vurdu.
ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.
Öte yandan Yemen'de 2014'ten beri başkent Sana'nın yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, birkaç aydan beri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenleme ve el koyma tehdidinde bulunuyor.
Husilerin, 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de 33 gemiye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.
İran destekli Husilerin söz konusu saldırılarında kendilerinin de hedef alındığına işaret eden ABD güçleri, birçok kez Husilerin füze ve kamikaze dronlarını düşürdüklerini duyurdu.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
ABD VE İNGİLTERE'NİN HUSİLERE İLK SALDIRILARI
ABD ve İngiltere, 11 Ocak'ta Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ilk saldırılarını açıkladı.
Washington ve Londra, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Taiz ve Hacce kentlerini kapsayan saldırılarda 8 hedefin vurulduğunu belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD ve İngiltere'nin 11 Ocak'taki saldırılarda 73 hedefin vurulduğuna işaret ederek, Husi mensuplarından 5 kişinin öldürüldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını aktardı.
ABD güçleri, 17-18 Ocak'ta da Kızıldeniz'e saldırı amacıyla hazırlanan Husilere ait bazı balistik füzeleri imha eden saldırılar düzenlediğini açıkladı ancak detay verilmedi.
HUSİLERE YÖNELİK 18 HAVA SALDIRISI DAHA DÜZENLENDİ
Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, bugün de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.
Seri, savaş uçaklarının 12'si Sana ve kırsalına, 3'ü Hudeyde, 2'si Taiz, biri Beyda kentine olmak üzere toplam 18 saldırı düzenlediği aktardı.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ait 8 hedefi vurduğu belirtildi.
Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, "Bugünkü saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarında Husilerin yetkililerinden çok altyapı ve mühimmatlarını hedef aldığı belirtiliyor.
SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'NİN GELİŞMELERE YAKLAŞIMI
Yemen'de 2015'ten beri Husilere karşı hükümeti destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik ilk saldırıların ardından tansiyonu yükseltmekten yana olmadıklarını açıkladılar.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarını büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
BAE Dışişleri Bakanlığından da aynı gün yapılan açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki saldırıların yansımalarından endişe duyulduğu belirtildi.
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