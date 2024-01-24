ABD Irak’ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu

HUSİLERE YÖNELİK 18 HAVA SALDIRISI DAHA DÜZENLENDİ

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, bugün de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.

Seri, savaş uçaklarının 12'si Sana ve kırsalına, 3'ü Hudeyde, 2'si Taiz, biri Beyda kentine olmak üzere toplam 18 saldırı düzenlediği aktardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ait 8 hedefi vurduğu belirtildi.

Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, "Bugünkü saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarında Husilerin yetkililerinden çok altyapı ve mühimmatlarını hedef aldığı belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'NİN GELİŞMELERE YAKLAŞIMI

Yemen'de 2015'ten beri Husilere karşı hükümeti destekleyen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İngiltere'nin Husilere yönelik ilk saldırıların ardından tansiyonu yükseltmekten yana olmadıklarını açıkladılar.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, "Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonları ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarını büyük endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığından da aynı gün yapılan açıklamada, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki saldırıların yansımalarından endişe duyulduğu belirtildi.

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