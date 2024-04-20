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Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u kabul etti!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Son dakika haberleri... Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.


İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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