Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor! İşte 6 başlıkta Irak ziyaretinin şifreleri!

SU VE ENERJİ

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından gazetecilerin ziyarete ilişkin sorusuna, "Bu ziyaretle birlikte Türkiye ve Irak olarak münasebetlerimizi farklı bir zemine oturtacağız. Ziyaretimizin gündem başlıklarının en önemlilerinden biri de su meselesi. Su konusunda bizden bazı talepleri oldu, bu konuları çalışıyoruz. Bir de Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var onları da ele almanın gayreti içerisinde olacağız" açıklamasını yaptı. Ziyarette Türkiye'nin su konusunda, akılcı ve bilimsel temelde, ortak çıkarlara dayanan adımlar atılması yönündeki tutumu vurgulanacak.