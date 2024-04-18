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MİT'ten terör örgütü DHKP-C'ye büyük darbe! Fehmi Oral Meşe yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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MİT’ten terör örgütü DHKP-C’ye büyük darbe! Fehmi Oral Meşe yakalandı

MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonda geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı.

SİLAHLI EYLEMLERE KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

YAKALAMA KARARI BULUNUYORDU

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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