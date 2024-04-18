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41 ilde zehir tacirlerine operasyon! 268 şüpheli enselendi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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41 ilde zehir tacirlerine operasyon! 268 şüpheli enselendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde eş zamanlı olarak zehir tacirlerine operasyon düzenlendiğini bildirdi. "Narkoçelik-12" adı verilen operasyon kapsamında 268 şüpheli yakalandı.

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