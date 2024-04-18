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Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Samia Suluhu Hassan’ı resmi törenle karşıladı

Ankara bugün Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

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