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Başkan Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
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Başkan Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

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