Başkan Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan’ı kabul etti
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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