Savunma Sanayii Başkanı Görgün duyurdu! "40 adet daha HÜRKUŞ-B tedarik edeceğiz"

Görgün, test faaliyetleri sonrasında 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığına ilk GÖKBEY Helikopteri'nin teslimatının gerçekleştirileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip Sağlık Bakanlığımızın ambulans helikopter ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet GÖKBEY Helikopteri teslim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde kalan yurt içi ihtiyaç olan 112 adet GÖKBEY Helikopteri'nin tedarikine ilişkin çalışmalarımızı ve yurt dışına helikopter satışına yönelik girişimlerimizi var gücümüzle sürdüreceğiz. GÖKBEY Helikopteri, 2023 yılında TEI tarafından geliştirilen TS1400 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. TS-1400 motorunun seri üretim aşamasına geçmesi ile 2027 yılından itibaren yerli motor ile GÖKBEY Helikopteri seri üretimlerine hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz."

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN DÜNYADA BİRİNCİ OLMAK"

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de söz konusu uçakları yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin haklı gururunu taşıdıklarını vurguladı. Kotil, bünyelerinde yaş ortalaması 30'un altında 7 bin mühendisin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın bilmedikleri tek bir şey var, uyumayı bilmiyorlar. Bu projeler geliştirilirken analar yazılım yazdı, babalar bebeklere baktı veya tersi oldu. En önemli kazanımımız, kadrolarımız. Ayrıca projelerle birçok altyapı kazanımı elde ettik. Bir işe başlarken hedefimiz her zaman dünyada birinci olmak."