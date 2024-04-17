17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya bir darbe daha

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK'ya bir darbe daha

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
ABONE OL
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK’ya bir darbe daha

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA