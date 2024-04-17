17 Nisan 2024, Çarşamba
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İYİ Parti’de değişim arayışı! Kulisler hareketli: Koray Aydın mı? Müsavat Dervişoğlu mu? İşte öne çıkan adaylar...
İYİ Parti'de gözler 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrildi. Genel başkan adayları açıklamalar yaparak iddialarını ortaya koyuyor. Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Kim kiminle hareket ediyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.