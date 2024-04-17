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İYİ Parti’de değişim arayışı! Kulisler hareketli: Koray Aydın mı? Müsavat Dervişoğlu mu? İşte öne çıkan adaylar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 11:07
İYİ Parti'de gözler 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultaya çevrildi. Genel başkan adayları açıklamalar yaparak iddialarını ortaya koyuyor. Parti kulislerinde neler konuşuluyor? Kim kiminle hareket ediyor? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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