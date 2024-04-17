Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan flaş açıklama: Kamuda tasarruf nasıl uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yapıldığını, milletin yanıltıldığını belirten Yılmaz, seçim sonrası bu spekülasyonların tam aksinin olduğunu, normal programlarının daha kararlı, güçlü şekilde devam ettiğini ve bu süreçte Merkez Bankasının epey bir rezerv biriktirdiğini söyledi.