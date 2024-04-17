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15 maddelik tasarruf paketi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 10:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının bir çalışma yürüttüğünü ifade ederken, 4 yıllık seçimsiz sürecin bir fırsat olduğunu dile getirdi.
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