15 maddelik tasarruf paketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz, kamuda tasarruf tedbirleri için Hazine ve Maliye Bakanlığının bir çalışma yürüttüğünü ifade ederken, 4 yıllık seçimsiz sürecin bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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