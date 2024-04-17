HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün için kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısı yapılırken, 5 günlük tahminlerde ise özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz'in bir bölümü için kuvvetli yağış alarmı verildi. Yağışların 3 gün üst üste süreceği bildirilirken, hava durumu haritası yayınlandı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, batı çevreleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | 17-21 Nisan 2024
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