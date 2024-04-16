Ticaret Bakanlığından İsrail hakkında verilen ihracat kısıtlamasıyla ilgili flaş açıklama
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, İsrail hakkında verilen "ihracat kısıtlaması" ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "9 Nisan 2024 saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." denildi. Ayrıca 1019 ürünün de bu kapsama dahil edildiği duyuruldu.
Ticaret Bakanlığı, İsrail hakkında verilen "ihracat kısıtlaması" ile ilgili bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "9 Nisan 2024 saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." denilti. Ayrıca 1019 ürünün de bu kapsama dahil edildiği duyuruldu.
İşte Ticaret Bakanlığından yapılan o açıklama
Ticaret Bakanlığı'nın 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.
Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.
Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz.
Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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