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Bakan Yaşar Güler'den kuvvet komutanlarıyla kritik toplantı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Bakan Yaşar Güler’den kuvvet komutanlarıyla kritik toplantı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komutanlarla video telekonferans aracılığı ile bir toplantı yaptı. Toplantıda faaliyetler hakkında bilgi alan ve talimatlar veren Bakan Güler, "Ülkemiz, bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür." dedi.

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