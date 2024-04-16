Selektörle radar uyarısı cezaları hakkında flaş gelişme! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı bilgilendirme toplantısında 9 gün süren Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili verileri açıkladı. Bakan Yerlikaya, yurt genelinde 6 bin 530 trafik kazasında 75 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyledi. Yerlikaya ayrıca selektörle radar uyarısına kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Bakan Yerlikaya, "9 günlük bayram tatilinde 6 bin 530 kaza meydana geldi, 75 kişi hayatını kaybetti" dedi. Bakan Yerlikaya, Düzce'de diğer sürücülere selektörle radar denetimini haber veren 14 sürücüye kesilen trafik cezalarının iptal edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
2019'da 290 bin 2024 495 bin işlem sayımız. Burada bir kırılım. Bu 485 bin işlem sayısının 207 bin 407'si hız nedeniyle yapılan işlemler. Diğer nedenler nedeniyle yaptığımız işlem sayısı da 248 bin.
Can kaybıyla ilgili rakamları vermeden önce 2016'da Türkiye'de 21 milyon araç, 2019'da 23 milyon 2024'te 29 milyon araç vardı. 2016'ya nispetle 9 milyon araç sayımız artmış.
Trafik kurallarına uyulmadı ve maalesef görmeyi arzu etmediğimiz can kaybı sayısı 2016'da 152, 2019'da 86, 2024'te maalesef 75 canımızı kaybettik.
Gönül ister ki bir can kaybı dahi yaşamayalım. 2016'da yaralı sayısı 12 bin 726, 2019'da 11 bin 265, 2024'te 10 bin 810 yaralı sayısına döştük. Can kaybında olduğu gibi hiçbir vatandaşımızın da yaralanmasını istemiyoruz.
Emniyet kemerimizi sadece araçlarda değil toplu taşıma araçlarında da takma alışkanlığını geliştirelim. Çünkü en yüksek can kaybı ve yaralanmalar kemer takmamaktan kaynaklanıyor.
Denetim ne kadar fazla olursa, kazayla ilgili maalesef karşılaşacağımız sıkıntının da azaldığını görüyoruz. Bu bayramı diğer bayramlardan ayıran biz denetim sayımızı artırarak bu rakamlara geldik.
SELEKTÖRLE RADAR UYARISINA CEZAYA İPTAL
Bir şehrimizde selektör yapan, radar denetimi yapılıyor uyarısını yapanlara işlem yapılmış. Düzce ilimizde 14 işlem yapılmış. O işlemlerin tamamını talimat vererek kaldırttık. Lütfen aşırı hız yapmıyoruz. Radar kontrollerimizi daha da artırıyoruz. Savunma Bakanlığımızla yaptığımız anlaşma sonrası bu radarlar katbekat artacak.
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