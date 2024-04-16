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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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