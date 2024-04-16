16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar

Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA