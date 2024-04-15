TBMM 1,5 aylık aranın ardından çalışmaya başlıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak?
Seçimler ve 9 günlük bayram tatili bitti. Ankara'yı seçimsiz dönemde yoğun bir mesai bekliyor. Enerji kanunu ile ilgili önemli adımlar atılacak. Çarşamba günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı’na katılacak, MHP MYK bugün toplanacak. Ankara'nın gündeminde yer alan önemli başlıkları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
31 Mart yerel seçimleri ve bayram nedeniyle çalışmalarına yaklaşık 1.5 ay ara veren TBMM, yoğun gündemle yeniden açılıyor. Çarşamba günü grup toplantıları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da seçimlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Merak edlen tüm detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
HANGİ BAŞLIKLAR VAR?
Meclis'in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55'ten 65'e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güvenliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.
ENERJİ KANUNU ÖNEMLİ BAŞLIK
Kurban Bayramı nedeniyle temmuz sonuna kadar çalışması öngörülen TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına ilk olarak yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanması gibi birçok düzenlemeyi içeren enerji alanındaki kanun teklifini ele alarak başlayacak. Teklif, seçimden önce İliç'te yaşanan maden faciasının ardından tepkilere neden olduğu için Genel Kurul gündeminden çekilmişti. Yine Genel Kurul'da bekleyen Turist Rehberliği Meslek Yasası ile Seyahat Acentaları Yasası'nda da bazı değişikliklerin yapılması planlanıyor.
ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR
Bunların yanı sıra AK Parti'nin nisan ayı içinde sunmayı planladığı 9. Yargı Paketi'nde önemli maddeler yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'nin görev alanıyla ilgili pakette herhangi bir madde yer almazken, toplumdaki cezasızlık algısına karşı CMK'da yapılacak değişikliklerin yanı sıra, kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğuna ilişkin madde ve ön ödemeye tabi suçlar hakkındaki düzenlemeler bu pakette olacak.
GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA
Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Başkan Tayyip Erdoğan'ın seçimin ardından en kapsamlı değerlendirmesini çarşamba günü gerçekleşecek grup toplantısında yapması bekleniyor. Salı günü de CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis grubunda kürsüde olacak.
İÇ TÜZÜK GÜNDEMİ
TBMM, tatile girmeden önce içtüzük tartışmalarıyla da gündemde olacak. AK Parti, bu kapsamda Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi için de muhalefetle görüşmeyi planlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle görüştüklerinde, grup başkanvekillerinin de Meclis'i daha etkin çalıştırma ve kaliteli yasama noktasında gerekli desteği vereceklerini ifade ettiklerini söylemişti.
23 NİSAN'DA ALPER GEZERAVCI SÜRPRİZİ
23 Nisan Salı günü TBMM'nin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel oturumu yapılacak. Meclis'te ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yılda Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK iş birliğinde 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği' düzenlenecek. Bu seneki etkinliklere Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılacağı öğrenildi.
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