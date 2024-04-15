TBMM 1,5 aylık aranın ardından çalışmaya başlıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak?

ENERJİ KANUNU ÖNEMLİ BAŞLIK

Kurban Bayramı nedeniyle temmuz sonuna kadar çalışması öngörülen TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmasına ilk olarak yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanması gibi birçok düzenlemeyi içeren enerji alanındaki kanun teklifini ele alarak başlayacak. Teklif, seçimden önce İliç'te yaşanan maden faciasının ardından tepkilere neden olduğu için Genel Kurul gündeminden çekilmişti. Yine Genel Kurul'da bekleyen Turist Rehberliği Meslek Yasası ile Seyahat Acentaları Yasası'nda da bazı değişikliklerin yapılması planlanıyor.