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MHP'de Devlet Bahçeli'nin "A Takımı" belli oluyor

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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MHP’de Devlet Bahçeli’nin A Takımı belli oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nde MYK ilk kez bugün toplanıyor. Toplantıda 11'ince kez güven tazeleyerek Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'nin "yeni A Takımı" belirlenecek.

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