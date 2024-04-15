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Bakan Yerlikaya'dan "Mercek-17" operasyonu açıklaması

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
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Bakan Yerlikaya’dan Mercek-17 operasyonu açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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