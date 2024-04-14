Orta Doğu'da ateş hattı! THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul’a geri döndü
İran’ın İsrail’e drone saldırıların ardından yaşanan gerilim nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) İran’ın başkenti Tahran’a sefer yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü. Öte yandan THY'nin Şiraz, İsfahan ve Meşhed seferini yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.
İki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki gün boyunca Pegasus Havayolları seferlerini iptal etti.
PEGASUS HAVAYOLLARI İRAN UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran'a yapacağı seferleri iptal etti.
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