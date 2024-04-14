Orta Doğu’da ateş hattı! THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul’a geri döndü





PEGASUS HAVAYOLLARI İRAN UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatıldı. Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılmasının ardından Pegasus Havayolları bugün ve yarın İran'a yapacağı seferleri iptal etti.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN