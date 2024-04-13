Emekli Pilot A Haber’e bağlandı MSB sosyal medyada paylaştı! Antalya’daki faciada pilotlar zorlu görevi nasıl başardı?

Personelin göstermiş olduğu fedakarlık standart üstü. Dağın eteğinde kurtarma yapıyorlar. Ovadan yukarıya doğru yükselen ters rüzgarlar var. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı kurtarmak için insan üstü bir gayret sarf ediyorlar. Allah kazadan beladan korusun. Ders olarak anlatılacak konular bunlar.

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında rüzgâra rağmen zorlu bir görev gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimizin, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının korkusuz ve kahraman pilotlarını gururla… pic.twitter.com/fGYnjgfsya — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2024

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin Emekli Pilot Turhan Özler'in A Haber'e bağlandığı yayını alıntılayarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığından paylaşımında, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında rüzgâra rağmen zorlu bir görev gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimizin, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının korkusuz ve kahraman pilotlarını gururla selamlıyoruz.

Emekli Hava Pilot Turhan Özler de bölgedeki zorlu şartlara rağmen Türk pilotlarının nasıl başarıyla görev yaptığını A Haber canlı yayınında duygu dolu sözlerle anlattı.

Vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla çalışan tüm görevlilere milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor, elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye!" ifadeleri yer aldı.