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Emekli Pilot A Haber'e bağlandı MSB sosyal medyada paylaştı! Antalya'daki faciada pilotlar zorlu görevi nasıl başardı?

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
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Emekli Pilot A Haber’e bağlandı MSB sosyal medyada paylaştı! Antalya’daki faciada pilotlar zorlu görevi nasıl başardı?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmıştı. Kurtarma operasyonları sırasında A Haber'e bağlanan Emekli Pilot Turhan Özler Türk pilotlarının zorlu şartlara rağmen nasıl başarıyla görevini icra ettiğini duygu dolu sözlerle anlattı. Milli Savunma Bakanlığı, Özler'in açıklamalarını resmi sosyal medya hesabından alıntıladı. İşte detaylar...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki kaza nedeniyle 24 kabinde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte, direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada, 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kalmıştı.

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AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

Öğlen saatlerinde Antalya'daki faciaya ilişkin A Haber yayınına bağlanan Emekli Pilot Turhan Özler, Türk pilotlarının başarılı çalışmalarını duygu dolu sözlerle anlattı.

Emekli Pilot Turhan Özler'in açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Malum kazayı bir daha Allah göstermesin. Hem silahlı kuvvetler bünyesinde hem de AFAD'ın bünyesindeki helikopterin pilotlarını ve kurtarma personelini taktirle karşılıyorum.

Personelin göstermiş olduğu fedakarlık standart üstü. Dağın eteğinde kurtarma yapıyorlar. Ovadan yukarıya doğru yükselen ters rüzgarlar var. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı kurtarmak için insan üstü bir gayret sarf ediyorlar. Allah kazadan beladan korusun. Ders olarak anlatılacak konular bunlar.

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'daki teleferik faciasına ilişkin Emekli Pilot Turhan Özler'in A Haber'e bağlandığı yayını alıntılayarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Bakanlığından paylaşımında, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında rüzgâra rağmen zorlu bir görev gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimizin, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının korkusuz ve kahraman pilotlarını gururla selamlıyoruz.

Emekli Hava Pilot Turhan Özler de bölgedeki zorlu şartlara rağmen Türk pilotlarının nasıl başarıyla görev yaptığını A Haber canlı yayınında duygu dolu sözlerle anlattı.

Vatandaşlarımızın kurtarılması için canla başla çalışan tüm görevlilere milletimiz adına şükranlarımızı sunuyor, elim kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye!" ifadeleri yer aldı.

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