Başkan Erdoğan’dan ilklerle dolu diplomasi atağı! Bölgesel istikrar ve dünyaya barış çağrısında bulunacak

İLK KEZ BIDEN'IN KONUĞU OLACAK

Başkan Erdoğan ilk kez, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak 9-10 Mayıs tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Resmi törenle karşılanacak, Biden ile baş başa görüşecek. Birleşmiş Milletler, NATO gibi pek çok zirve marjında görüşen iki lider bu kez 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yapılacakları ele alacak.