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Son dakika | Bayramın acı bilançosu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Son dakika | Bayramın acı bilançosu! Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetti

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını duyurdu.

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