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Başkan Erdoğan'dan şehit Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı | Eşinden yürekleri yakan sözler: Bugün bizim bayramımız

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Hikmet Aslan’ın ailesine başsağlığı mesajı | Eşinden yürekleri yakan sözler: Bugün bizim bayramımız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Aslan için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Kübra Aslan'nın bir yaşındaki kızına söylediği sözler yürekleri yaktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Hikmet Aslan için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenlendiŞehit Hikmet Aslan için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenlendi

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Aslan'ın şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.

NİĞDE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesindeki ailesinin evine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehit Aslan için belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba İdris ve anne Gülbahar ile eşi Kübra Aslan, gözyaşı döktü.

"BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ"

Şehidin fotoğrafını bir yaşındaki kızı Ruveyda Aslan'a gösteren anne Kübra, "Babanı tanıyor musun? Fotoğrafını gösteriyordum. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Allah seni daha çok seviyormuş. Bunu biliyordum Hikmet. Maşallah sana. Allah bize de nasip etsin. Biraz daha durayım, ne olur. Kötü olmuyorum, böyle iyiyim." ifadelerini kullandı.

Şehidin naaşı, öğle vakti İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılanlar, namazın ardından bir süre "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak tekbir getirdi.

Türkiye şehidini uğurluyor!Türkiye şehidini uğurluyor! TÜRKİYE ŞEHİDİNİ UĞURLUYOR!
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