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Türkiye'den İsrail'e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Gazze'ye yardım ulaşana kadar sürecek

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Türkiye’den İsrail’e ihracat kısıtlaması | Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Gazze’ye yardım ulaşana kadar sürecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programına canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, İsrail'e ihracat kısıtlamasına ilişkin, "İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek." dedi.

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