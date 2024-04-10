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Son dakika | Bakan Yerlikaya'dan 'Bozdoğan-24' operasyonu açıklaması

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan ’Bozdoğan-24’ operasyonu açıklaması

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

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