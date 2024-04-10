Başkan Erdoğan’dan askerlerle bayramlaşma sırasında flaş açıklama: Teröristler yok edilecek

BAKAN YAŞAR GÜLER MEHMETÇİKLERE SESLENDİ

Başkan Erdoğan hitaplarının ardından Mehmetçiklerere seslenen Bakan Yaşar Güler de şunları söyledi:

SİZLER BURADAYKEN VATANIMIZIN GÜVENLİĞİ EMİN ELLERDE

"Bu bayram gününde, aziz vatanımızın bekası için görev yapan siz değerli silah arkadaşlarım ile bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün, bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; mutlulukların paylaşılarak arttığı, geleneklerin yaşatıldığı, toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin güçlendiği çok özel günlerdir. Bu vesileyle, Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum.

Ülkemizin ve asil milletimizin bu bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmesi için siz değerli silah arkadaşlarım, sevdiklerinizden uzakta kahramanca ve fedakârca görev yapmaktasınız. İcra ettiğiniz bu kutsal görevde; ortaya koyduğunuz üstün sorumluluk bilinci ve büyük gayretler, her türlü takdirin üzerindedir. Şüphemiz yoktur ki sizler buradayken vatanımızın güvenliği emin ellerdedir.

Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle vazifelerini icra eden tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum.

ŞANLI ORDUMUZ TERÖRLE MÜCADELEDE DESTANSI BAŞARILAR ELDE EDİYOR

Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünya genelinde, birbiri ardına gerginlikler ve krizler yaşanıyor; çatışmalar ve savaşlar ortaya çıkıyor. Belirsizliklerin arttığı, risk ve tehditlerin çok boyutlu bir hâle geldiği böylesine hassas bir ortamda, Millî Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra ediyoruz. Bu kapsamda; şanlı ordumuz, sizlerin kahramanlık ve fedakârlıklarıyla son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek, özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmektedir.

Son yıllarda, terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef alan başarılı operasyonları icra ettik. Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" askerî harekâtların yerine, bugün artık, "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz.

Bu anlayışla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir başarı ile icra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtları ile güney sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına mani olduk. Aynı zamanda bu sahalarda güvenli bölgeler tesis ederek Suriyelilerin geri dönüşlerine yönelik önemli adımlar attık.

Şu anda, eğer orada olmasaydık; örgütün sınırlarımıza yönelik saldırıları, daha önce olduğu gibi sürecekti ve ülkemizdeki istikrar ortamı sağlanamayacaktı. O süreci hatırlayın!.. Sadece Şanlıurfa'ya, Barış Pınarı Harekâtı öncesinde kalleş terör örgütü tarafından, çok sayıda füze ve havan saldırısı yapılmıştı. Dolayısıyla bugün, bölgedeki varlığımız ile Urfa'nın güvenliğini de ileriden sağlıyoruz.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ DOĞRULTMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Bu süreçte 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız da başta Barış Pınarı bölgesi olmak üzere Suriye Harekât sahasındaki birlikleri ile üstlendiği görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmiştir, getirmeye devam etmektedir. Tugayımızın siz değerli mensuplarının, yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile ortaya koyduğu üstün gayretler, her türlü takdirin üzerindedir.

Siz kahraman silah arkadaşlarımın, millî ve manevi değerlerimizi korumak için daima vazifeye hazır olduğunu görmek, terörü bitirme irademizi daha da pekiştirmektedir. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdanmasına, belini doğrultmasına müsaade etmeyeceğiz. Şuna eminim ki hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğimizin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır.

Terörle mücadelemiz; kararlı ve etkin adımlarla, örgütün nefes almasına izin bile vermeden amansız bir şekilde devam edecektir.

MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİSİNİZ

Kahraman ordumuz, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verirken aynı zamanda sınırlarımızın emniyetini de en ileri düzeyde sağlamaktadır. Sizler, buradaki varlığınız ile vatanımızın en önemli güvencesi, milletimizin göz bebeğisiniz. Şüphesiz gösterdiğiniz cesaret ve gayretleriniz, her şeyden önemlidir. Ancak görevin layıkıyla ve en etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için de hudut birliklerimizin, teknolojiyi haiz sistemlerle donatılması elzemdir. Bu anlamda, Bakanlık olarak her birliğimizi yerli ve millî savunma sanayisi ürünlerimiz başta olmak üzere en modern silah ve teçhizat ile destekliyoruz.

Nitekim hudutlarımızın Cumhuriyet tarihinin en yoğun, en etkin tedbirleriyle korunması sonucunda, terör örgütünün sınırlarımızdan eleman ve malzeme aktarımı engellenmiş, durma noktasına gelmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki Kahraman Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir.

Tüm bu görevlerimizle birlikte, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de kararlılıkla koruyoruz.

Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak;

- Karada, denizde ve havada büyük ve etkili tatbikatları icra ediyor;

- Her geçen gün, en yenilerini envantere kazandırdığımız yerli, millî ve modern savunma sanayisi ürünü silah sistemleriyle şanlı ordumuzun imkân ve kabiliyetlerini daha da artırıyoruz.

Biliyorsunuz ki ülkemizin göz bebeği, millî uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah, bunun gibi nice modern silah ve sistemle ordumuzu donatmaya devam edeceğiz.

UNUTMAYIN Kİ MİLLETİMİZİN DESTEĞİ VE DUALARI SİZİNLE

Kaotik gelişmelerin yaşandığı bu hassas güvenlik ortamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası arenadaki ağırlığımız her geçen gün artarken kurduğumuz çok boyutlu ilişkilerle bölgemizde ve dünyada vazgeçilmez bir aktör hâline gelmiş bulunuyoruz.

Nitekim çatışma ve ihtilafların çevrelediği bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemiz, krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaktadır.

Pek çok coğrafyada güvenlik, barış ve istikrar için üstlendiğimiz büyük inisiyatifler; uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi hâline geldiğimizi de en açık şekilde ortaya koymaktadır.

Uluslararası arenada, Türkiye'nin etkisini böylesine artırdığı bir dönemde doğal olarak faaliyet sahaları artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisi için büyük gayret sarf etmektedir.

Bugün, ülkemizin ulaştığı bu üstün seviye ile Türk Silahlı Kuvvetleri olarak aynı anda birçok görevi başarıyla icra edebilme kabiliyetimizi, çok iyi idrak etmemiz gerekmektedir.

Bu başarı hikâyesinde sizler de çok önemli bir rol üstlenmektesiniz. Görevlerinizi yerine getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak unutmayın ki milletimizin duaları ve desteği her zaman sizinle.

Zorluklarla karşılaştığınızda, bu güvenin önemini ve büyüklüğünü hatırlayın ve vazifelerinize daha sıkı bir şekilde sarılın.

Çünkü sizler, Türk milletinin gönlünde daima var olan kahramanlarsınız.

Sizlerin tüm bunların bilincinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstün bir gayret göstererek kahraman ordumuzun gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyorum.

HEDEFLERİMİZE ULAŞMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız bu dönemde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Millî Savunma Bakanlığı olarak bizler de hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyor;

- Cennet vatanımızda bu mutlu bayram günlerini, huzur ve güvenlik içerisinde geçirmemizde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

- Hayatta olan fedakâr gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimizin kıymetli ailelerine saygılarımı sunuyorum.

Bu vesileyle tüm muvazzaf ve emekli personelimizin, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve güvenlik korucularımızın aileleriyle birlikte bayramlarını en içten dileklerimle bir kez daha kutluyor; sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."