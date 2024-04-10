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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından Ramazan Bayramını kutlama mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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