CHP lideri Özgür Özel Başkan Erdoğan’dan randevu talep edecek! Özel: Yaşça büyük olan aranır



Çocukluk hastalığı



Evet... Tam böyle söyledik... CHP'nin bir türlü geçmeyen çocukluk hastalığı... Bitmek bilmeyen iç çekişmeler.

Öylesine ki... İsmet İnönü bile CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı.

Behçet Kemal Çağlar... 10'uncu Yıl Marşı'nı yazan iki şairden biri... (Diğeri Faruk Nafiz Çamlıbel.) CHP'den istifa etmişti.

Bir Kızılderili atasözüdür:

- Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler.

CHP'de ise... Ağacın dalları arasında her dönemde kavga var. Özgür Özel'e, bu konuyu... Çocukluk hastalığını hatırlattık... Dedi ki:

Hava alanına beni karşılamaya 5-10 bin kişi gelmişti (İzmir Adnan Menderes Havaalanı...4 Nisan-Perşembe.)

Miting gibi oldu... Dedim ki... Bu eski hastalıklardan kurtulacağız.

İlçe yönetimleri işini yapacak... İl yönetimleri işini yapacak... Belediye başkanları işini yapacak.

Partide kim varsa kendi görevini yapacak.

Kimse bir diğerinin kuyusunu kazmayacak... Varsa bir eksiğini kapatacak.

Eski hastalıkları yaşatanlar bu partiyi muhalefette tutar... Eski hastalıkları terk edersek iktidara gideriz.