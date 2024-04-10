Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşkilatlara bayram talimatı: Küskün seçmenin gönlüne girilecek
Ramazan Bayramı tatili başlarken AK Parti teşkilatları tam kadro sahada olacak. AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Büyükşehirlerde yaşayan küskün seçmenin gönüllerine girme çalışmalarına hız verildi. Depremzedeler başta olmak üzere şehit aileleri de ihmal edilmiyor. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak seçim sonucu değerlendirme anket çalışması bayram boyunca sürdürülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermiyor. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinde ve yurdunda kalan depremzedeleri asla yalnız bırakmıyor.
Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.
BÜYÜKŞEHİRLER MERCEK ALTINDA
Yerel seçimlerin ardından seçim sonucu analizleri yapan AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi.
Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor.
Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Özellikle oy kaybı yaşanan iller için çalışmalara ağırlık verildi.
Bayram süresince 81 ilde yapılacak seçim sonucu değerlendirme anket çalışması sonuçları raporlaştırılacak.
SİYASETE BİR GÜNLÜK BAYRAM MOLASI
Siyasi partiler bayramın ikinci günü olan 11 Nisan'da siyasete bir günlük ara verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Ramazan bayramının ikinci günü genel merkezde 7 siyasi parti heyetinin bayramlaşma ziyaretini kabul edecek.
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