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MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın şehit olduğunu bildirdi.

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