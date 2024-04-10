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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ramazan Bayramı'nın Filistinliler başta olmak üzere zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurlar için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.

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