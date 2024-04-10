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Bakan Koca kanaat önderi Hüsamettin Sivri'yi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 10.04.2024
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Bakan Koca kanaat önderi Hüsamettin Sivri’yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi’nde kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini ziyaret etti. Koca, bayramını kutladığı aileyle sohbet etti. Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın Samandağ ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Koca, kanaat önderi Hüsamettin Sivri ve ailesini, Tomruksuyu Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileyle sohbet eden Koca, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Koca, daha sonra Samandağ Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, personelle bayramlaştı.

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

"BÖYLE GÜZEL BİR HİZMETİN YAPILMASINDAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"
Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.

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