Bakan Koca kanaat önderi Hüsamettin Sivri’yi ziyaret etti

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

"BÖYLE GÜZEL BİR HİZMETİN YAPILMASINDAN ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"

Ziyarette konuşan Hüsamettin Sivri, "Bu güzel günde bizi ziyaret ettiniz, şereflendirdiniz. Bir önceki ziyaretinizde halkımızın adına tıp merkezi istemiştik. Bizleri o zorluklardan kurtardığınız için buradaki halkımın adına teşekkür ederim. Böyle güzel bir hizmetin yapılmasından çok büyük mutluluk duyduk" dedi.