Turizm bölgelerine tatil göçü! Polis helikopteriyle trafik denetimi
Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala turizm bölgelerine tatil göçü sürüyor. Peki trafik ne durumda? Polis helikopterinden son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu anlattı.
Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Çarşı-pazarda alışveriş telaşı varken bayrama saatler kala tatil bölgelerine de tatil göçü sürüyor. A Haber ekibimizden Sefer Ayçe polis helikopterine bindi ve gökyüzünden son durumu aktardı.
A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA
İzmir'de bayram trafiği, tatil göçü bugün başladı. En yakın nokta olan Çeşme'ye doğru insanlar yola çıktı. Havadan trafik denetimleri aralıksız olarak devam ederken İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu canlı yayında mikrofonlarımıza özel açıklamalarda bulundu.
YAKIN TAKİP
Şamil Özsagulu: Şu anda bizler Çeşme Otoyolu üzerinde ana halterler üzerinde denetimler yapıyoruz. İl genelinde yaklaşık olarak bin 500 trafik personeli ile şehrin önemli noktalarını takip ediyoruz. Hem denetleme hem düzenleme yapıyoruz ve bunu 24 esasına göre devam ettiriyoruz. Şu anda Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk başlamış durumda. Arife günü itibariyle çeşitli yerlerde trafik yoğunluğu başladı ve bizlerde bunları yakından takip ediyoruz.
HEM DÜZENLEME HEM DENETLEME
Arife gününde mezarlıklar ve AVM'lerde İzmir genelinde bir yoğunluk yaşanıyor. Buralarda düzenleme faaliyetlerine yönelik olarak trafik personelimiz görev yapıyor. Şu anda tünm önemli noktalarda görev başındayız. Kazaya neden olan aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri, şerit takip mesafesi ve yakın takip mesafesi gibi konularda denetimler sıkı şekilde devam ediyor.
AMAÇ CEZA YAZMAK DEĞİL
Amaç ceza yazmak değil kazalara etken olan maddelere yönelik ihlalleri tespit edip kazaların önüne geçmektir. Biz önemli noktalardan hem karadan hem havadan denetimler yaparak kazayı engellenmek istiyoruz. Şu anda il merkezinde 110 yaralamalı kaza meydan geldi. Bu kazaların olmasına sebep olan ihlalleri ortadan kaldırmaya için çalışıyoruz. İl genelinde bin 500 personel bunu için çalışıyor.
MUTLAKA MOLA VERİLMELİ
Uzun yol yapacak vatandaşlarımız 2 saatte bir en az 10 dakika olacak şekilde mola vermeleri gerekiyor, bizim onlardan böyle bir ricamız var. Vatandaşlarımız araç kullanırken anlamadan ciddi bir yorgunluk içerisine girip kazalarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Vatandaşlarımızın aynı zamanda kesinlikle hız kurallarına uyması gerekir. Bunun için biz sürekli olarak denetimler yapıyoruz.
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