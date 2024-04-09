Turizm bölgelerine tatil göçü! Polis helikopteriyle trafik denetimi

YAKIN TAKİP

Şamil Özsagulu: Şu anda bizler Çeşme Otoyolu üzerinde ana halterler üzerinde denetimler yapıyoruz. İl genelinde yaklaşık olarak bin 500 trafik personeli ile şehrin önemli noktalarını takip ediyoruz. Hem denetleme hem düzenleme yapıyoruz ve bunu 24 esasına göre devam ettiriyoruz. Şu anda Çeşme Otoyolu'nda yoğunluk başlamış durumda. Arife günü itibariyle çeşitli yerlerde trafik yoğunluğu başladı ve bizlerde bunları yakından takip ediyoruz.