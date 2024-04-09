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Tek kare 3 şehir! İstanbul'da hava temizlendi manzara ortaya çıktı | Bostancı, Yalova ve Uludağ...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Tek kare 3 şehir! İstanbul’da hava temizlendi manzara ortaya çıktı | Bostancı, Yalova ve Uludağ...

İstanbul'da hava kirliliğinin son 2 yılın en düşük seviyesinde görülmesiyle birlikte yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ gözüktü. 3 şehir tek karede birleşti; İstanbul Bostancı, Yalova ve Uludağ aynı fotoğrafta görüntülendi.

İstanbul'da hava kirliliği son 2 yılın en düşük seviyesine görülmeye başlandı.

Hava kirliliğinin düşmesiyle birlikte Bursa'da Uludağ'ın karlı tepeleri görüldü. Fotoğraf sanatçısı Halil Sopaoğlu İstanbul, Yalova ve Bursa'yı aynı karede yakaladı. Çamlıca tepesinden çektiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Binlerce beğeni ve milyonlarca görüntüleme alan fotoğraf, hava kirliliğinin azalmasıyla yaklaşık 100 kilometre uzaklığın net bir şekilde görüldüğünün kanıtı oldu.

İSTANBUL TRAFİĞİ 'BAYRAM' ETTİ

9 günlük Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen vatandaşlar, Cumartesi gününden itibaren il dışına çıkmaya başladı.

İstanbul'da yaşayanların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen trafik yoğunluğu, bayram tatilinde yok denecek kadar azaldı.

ANADOLU YAKASI YÜZDE 2'YE KADAR DÜŞTÜ

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 6'lara kadar düştü. Yoğunluğun, Anadolu Yakası'nda yüzde 2, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 9 olduğu görüldü.

Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonları ise öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk olan yol haritası, Ramazan Bayramı öncesi "yeşil" renge büründü.

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