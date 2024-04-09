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Başkan Erdoğan'dan Türk ve İslam dünyasının liderleriyle bayram görüşmesi

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Türk ve İslam dünyasının liderleriyle bayram görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan bu görüşmenin ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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