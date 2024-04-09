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MHP lideri Bahçeli'den bayram mesajı

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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MHP lideri Bahçeli’den bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu ifadelere yer verdi...

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