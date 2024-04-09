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Son dakika | Tatilin 3. gününde 615 kaza meydana geldi

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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Son dakika | Tatilin 3. gününde 615 kaza meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 192 kişinin yaralandığını duyurdu.

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