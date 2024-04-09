Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ramazan Bayramı için video mesaj: Bize durmak dinlenmek yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı nedeniyle bir videomesaj yayınladı. Erdoğan mesajında dünyaya çağrıda bulunarak Gazze'de soykırıma karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'ya neden aldırmadıklarının da altını çizerken en hassas konunun ise hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele olduğunu belirtti. Kendilerine durmak ve dinlenmenin olmadığının vurgulayan Başkan Erdoğan "31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı nedeniyle bir videomesaj yayınladı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
Aziz milletim değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Mübarek Ramazan Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk.
Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabbime hamdediyorum.
VAHŞET SAHNESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK
On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i Gazze'nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık, buruk geçirdik. Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bize dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz.
GAZZE'YE DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Inşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz.
DEPREM BÖLGESİNİ İHMAL ETMİYORUZ
Dış siyasette bu adımları atarken gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ
PKK'sından FETO'suna ve DEAŞ'ına vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.
EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONU
Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız.
4 YIL SEÇİMSİZ DÖNEM
Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız.
BİZE DURMAK, DİNLENMEK YOK
Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum.
TRAFİK KURALLARINA UYALIM
Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın, sağlıcakla.
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