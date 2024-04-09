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Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede! Yola çıkacaklara uyarı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede! Yola çıkacaklara uyarı

Ramazan Bayramı tatili süresince ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için uygulanan tedbirler kapsamında geceleri de radarla hız kontrolü yapılıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sürücülere, aşırı hızdan kaçınmaları ve sevdiklerini üzmemeleri çağrısı yapan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil ve aklımızdan çıkarmayalım, 'Hayatla yarışılmaz'" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin tek amacının vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşması olduğunu belirterek, bayram tatili boyunca 24 saat esasına göre gece ve gündüz radarlı trafik kontrolleri ile hız ihlallerinin yapılmaması için denetimler yapıldığını sözlerine ekledi.

"AMACIMIZ, CEZAİ İŞLEM UYGULAMAK DEĞİL AZAMİ HIZ SINIRLARINA UYULMASI"

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması. Bu bilinci oluşturmak için elektronik denetim sistemleriyle ve buna ek olarak mobil radar araçlarıyla da gece-gündüz kesintisiz denetim yapıyoruz. Ayrıca, sorumluluk alanlarımızda havadan trafik denetimi yapıyoruz, ihlalleri tespit ediyoruz ve trafik yoğunluğu hakkında da bilgi ediniyoruz."

UZUN SÜRELİ YOLCULUKLARDA HER 2 SAATTE MOLA VERİLMELİ

Gencer, tedbirlerin iki katına çıkarıldığını belirterek, sürücü ve yolculara, şu uyarılar bulundu:

"Uykusuz, yeterince dinlenmeden yola çıkmamalarını, uzun süreli yolculuklarda her 2 saatte 10 dakika da olsa mola vermelerini rica ediyoruz. Hız sınırlarına uymalarını istiyoruz. Ön ve arka koltukta oturan yolcuların da yolculuk süresince emniyet kemerini takmasını, motosiklet ve motorlu bisiklet kullananların kasklarını takmalarını, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve önemlisi trafikte sabırlı, saygılı, sakin davranmalarını hatırlatıyoruz."

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