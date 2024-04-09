Bayram tatilinde radarlar geceleri de devrede! Yola çıkacaklara uyarı

"AMACIMIZ, CEZAİ İŞLEM UYGULAMAK DEĞİL AZAMİ HIZ SINIRLARINA UYULMASI"

Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Özgür Gencer de denetimin ardından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının yüzde 38'inin ve can kayıplarının yüzde 50'sinin aşırı hız kaynaklığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, cezai işlem uygulamak değil azami hız sınırlarına uyulması. Bu bilinci oluşturmak için elektronik denetim sistemleriyle ve buna ek olarak mobil radar araçlarıyla da gece-gündüz kesintisiz denetim yapıyoruz. Ayrıca, sorumluluk alanlarımızda havadan trafik denetimi yapıyoruz, ihlalleri tespit ediyoruz ve trafik yoğunluğu hakkında da bilgi ediniyoruz."