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4 ilde DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
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4 ilde DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 ilde DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Bozdoğan-22 operasyonlarında 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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