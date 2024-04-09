Meclis’te bayram sonrası yoğun mesai! Kripto paralar, 9. Yargı paketi, turist rehberliği...

TURİST REHBERLİĞİ KANUNU DEĞİŞİYOR

Turizme ilişkin kanun teklifinde ise turist rehberliğine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre mesleğe kabul şartlarını yerine getiren adaylar, yabancı dil yeterlilik belgesi olmasa bile Türkçe turist rehberi olabilecek. Seyahat acenteleri müşterileri,, bilgileri dışında başka bir işletmeye gönderirse hem belgeleri iptal edilecek hem de 5 yıl süreyle acentelik yapamayacak.