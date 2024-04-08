İYİ Parti’de kurultay öncesi flaş gelişme! Genel Başkanı Meral Akşener aday olmayacak! Kulislerde konuşulan isimler A Haber’de...

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ: BEDEL ÖDEMEKTEN PİŞMAN OLMAM

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.

Partisinin, yetkili kurullarının kararı doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine "hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiğini" hatırlatan Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz, partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı" ifadelerini kullandı.