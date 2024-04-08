İYİ Parti'de kurultay öncesi flaş gelişme! Genel Başkanı Meral Akşener aday olmayacak! Kulislerde konuşulan isimler A Haber'de...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele hazırım" ifadeleri kullanırken memleketin iyiliği için aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yeni genel başkanın kim olacağı merak edilirken Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Gelişmelere kayıtsız kalıp sorumluluktan kaçamam" ifadelerini kullanarak aday olacağını duyurdu. Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da adaylığını açıkladı. Diğer yandan uzman isimler İYİ Parti'de hangi isimlerin masada olduğunu ve kulislerdeki son bilgileri A Haber ekranlarında yorumladı. İşte detaylar...
Yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı alan ancak seçimlerde büyük bir başarısızlık yaşanan İYİ Parti'de 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultay kararı alındı.
AKŞENER'DEN BOMBA KARAR: ADAY DEĞİLİM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele hazırım" ifadeleri kullandı.
YAZILI AÇIKLAMA GELDİ: BEDEL ÖDEMEKTEN PİŞMAN OLMAM
Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.
Partisinin, yetkili kurullarının kararı doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine "hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiğini" hatırlatan Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz, partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı" ifadelerini kullandı.
"ÖDEDİĞİMİZ VE ÖDEDİĞİM BEDELE RAZIYIM"
"Bu kararı alırken karşılarına kimleri aldıklarını bildiklerini" kaydeden Akşener, açıklamasına şöyle devam etti:
"Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayriahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım."
"Kendisinin dün olduğu gibi bugün de milletin, devletin ve memleketin iyiliği için her türlü bedeli ödeyeceğini" ifade eden Akşener, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.
Kurultayımızın şimdiden partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."
DERVİŞOĞLU'NDAN JET ADAYLIK: SORUMLULUKTAN KAÇAMAM
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım." sözleriyle adaylığını duyurdu.
KORAY AYDIN'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın: Bilindiği üzere İYİ Parti'miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım.
SON KULİSLER A HABER'DE
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in bu kararına ilişkin İYİ Parti'deki son kulis bilgilerini paylaştı.
İşte Yeşiltaş'ın açıklamaları:
KURMAYLAR İMZA TOPLAYACAK
İYİ Parti seçimlerde başarısız bir sonuç aldı. Akşener bu kararı aldı ama yakın kurmayları yüzde yüz bir başarısızlığın olmadığını ve Akşener'in devam etmesi gerektiğini söyledi. Akşener adayım demeyecek ve kurmayları tarafından imza toplanarak aday gösterilecek yorumları da yapılıyor. 27 Nisan'a kadar da süre var.
PARTİ İÇİ MUHALEFETLE AYRILIK YAŞANDI
Parti içi muhalefet de İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarının desteklenmesini istedi. Akşener ise partisine operasyon yapıldığını öne sürerek İmamoğlu ve Yavaş'ı hedef almıştı.
HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE
Koray Aydın'ın adaylığı gündemde. Genel Başkan yardımcısı Tolga Akalın ismi de var. O da bu göreve talip olmuştu ve bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Musavat Dervişoğlu'nun ve Kürşad Zorlu'nun da adaylığı masada. Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ismi de dolaşıyor. Yeni senaryolar gerçekleşebilir.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da Akşener'in aldığı bu kararı değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun sözlerinde öne çıkanlar...
PARTİYİ DİZAYN ETME FIRSATI
Siyasette 24 saat uzun bir süredir. Meral Akşener'in "aday değilim" de "aday olmayacağım" şeklinde bir açıklaması var. Bunlar arasında bir ton farkı var. Bunlar çeşitli sonuçlar üretmeye adaydır. Meral Akşener'in Genel Merkez'de güçlü ve kemik bir kadrosu var. Daha önce yapılan kurultayda partiyi kendine göre dizayn etme fırsatı buldu.
FARKLI SEÇENEKLER MASADA
Elbette 6'lı masanın dağılması, 2023 yılında ortaya çıkan başarısızlık ve dağınıklık daha sonra müstakil siyaset yapma biçimi bunun yanında Meral Akşener'in haklılığını anlatamadığı çok sayıda gelgit yaşadığı ve CHP'nin aparatına dönüştüğü sonrasında tabanını CHP'ye kaptırdığı bir süreç var. İşte bu yüzden beklenen bir süreç yaşıyoruz. Biz de bunları Ankara kulislerinde duyuyorduk. Tabi partide güçlü ya da ağırlıklı isimler kurultay Akşener'i aday göstermek için girişimde bulunabilir. Burada farklı seçenekler ortaya çıkabilir.
O İSİM GERİ DÖNER Mİ?
Bunun dışında partinin ağır abileri devreye girebilirler. Orada da Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu gibi isimler var. Her şeye rağmen İYİ Parti'den ayrılıp yeni bir siyasi hareket başlatmakta olan Yavuz Ağıralioğlu'nu bir kenara not etmek gerekir. İYİ Parti burada bir toparlanma süreci oluşturamazsa İYİ Parti'den farklı bir siyasal damara doğru da geçiş bekliyorum.
İYİ PARTİYE OPERASYON OLAYI
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik mesajları oldu. Partisine operasyon çektiklerini söylediler. Ekrem İmamoğlu bunu açıktan yaptı; İYİ Partili isimleri belediyeye yani İBB'ye entegre etti. Mansur Yavaş is bunu derinden ve sessiz haletti. Bu da İYİ Parti'nin içini karıştır hale geldi.
Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar da İYİ Parti'deki son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
"AKŞENER'İN BEKLENTİSİ VAR"
Meral Akşener seçim sürecinde kendisini bağlayacak açıklamalar yaptı. Pazar yerinde bir vatandaş ile yaptığı sohbette istediği oyu almazsa evine döneceğini söyledi. Daha sonra 2019'dan az olursa yine bırakacağını söyledi. Bana göre Meral Akşener tarafından yapılan bu açıklama gecikti. Akşener'in burada beklentisi "Aman gitme! Bizi bırakma" yönünde. Burada imza toplanıp tekrar aday gösterilme beklentisi var. Bu böyle bir düşüncesi olduğunu hala düşünüyorum.
"ARTIK TOPARLANAMAYACAK BİR MANZARA VAR"
2018-2019 ve 2023 seçimlerine CHP ile birlikte girdiler. Bu ilişikler sırasında partiler arasında oy geçişgenliği daha sonra İstanbul ve Ankara başkanlarının seçilmeleri bundan sonra yaşananlar ve insanların bu belediye ile girmiş olduğu çıkar ilişkileri var. Sonuçta artık Meral Akşener'in toparlayamayacağı bir manzarayı karşısına çıkardı. Son seçimlerde alınan müstakil siyaset yürütme isteği bu kadar zaman içerisinde olan ilişikleri koparmaya yetmedi. Burada İmamoğlu ve Yavaş'ın istekleri ile hareket eden isimler oldu.
"DOĞAL SÜRECİ GÖRDÜ"
Son seçimde İYİ Parti'nin aday çıkarması müstakil girme kararı sonrası İmamoğlu ve Yavaş İYİ Partili isimleri çeşitli yollarla cezbederek kullandı. Bu doğal bir netice ve Meral Akşener'in bunu görmemesi mümkün değildi. 2018 yılında Meral Akşener'in bir istifa girişimi oldu ama o zaman bütün parti arkasında durdu.
Gazeteci Emin Pazarcı da İYİ Parti'deki son gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlarken çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
AKŞENER'DEN DÖNMESİNİ İSTEYECEKLER
Meral Akşener'in son kararı mı? Bu tartışılacak bir durumdur. Dana önce de bilindiği gibi Genel Başkanlık'tan ayrılmıştı. Daha sonra heyetler gidip geldi ve partiye geri döndü. Aynı tablo bir daha göreceğiz. Yine parti içindeki isimler Meral Akşener'e gidip bu karardan dönmesini isteyecekler.
"PARTİ DAĞILMAYA GİDİYOR"
Ben İYİ Parti'nin kurulduğu dönemde İYİ Parti'nin toplama bir parti olduğunu dağılacağını söylemiştim. Benim bu sözlerime sert tepkiler gösterenler oldu. Ancak sonuç olarak dağılmaya gidiyor. Önce MHP'ye karşı bir kalkışma olacak sonra başarısız olunca dışarıda yeni bir parti kuruldu. Milliyetçileri iktidar yapma söz verip yanlış yolda olduğunu söyleyip sonra merkeze dönmeye çalışacaksınız. İşler nereden nereye geldi.
PARTİYİ GENİŞLETME ÇABALARI BOŞA ÇIKTI
Gazeteci Cüneyt Bozkurt: Meral Akşeneri'in MHP'de parti yönetimini ele geçirmeye yönelik süreci nihayete eriyor ve Meral Akşener'in başarısızlığı olarak niteleyebiliriz. O süreçte MHP içinde sonra MHP'den ayrılarak MHP'yi bölme girişimleri bunda da başarısız olma ve çok az bir kesimle İYİ Parti'yi kurma. Milliyetçi kesimin yanı sıra merkeze oturma ve sağ kesime oynama aynı zamanda CHP'nin terör örgütleri ile yan yana durmasında rahatsız olan seçmeni kazanma çabası yani İYİ Parti'yi genişletme çabaları boşa çıktı. Netice olarak beklenen sonuca Meral Akşener'in bu durumuna geldik.
KONUŞAN İSİMLER KİMLER?
İYİ Parti'de tabi adaylar çıkacak. Musavat Dervişoğlu adat oldu, Koray Aydın isimi zikrediliyor. Mehmet Tolga Akalan'ın aday olacağı söyleniyor. Yani burada adaylığını açıktan gösteren 3 isim var. Bilge Yılmaz, Buğra Kavuncu isimleri var. Bunlar konuşuluyor. Netice olarak bakıldığında; İYİ Parti'de artık merkez oluşturma çabalarının artık çok tutmayacağı görünüyor. Müstakil girme hamlesi; partiyi kurduğunuzdan beri esir miydiniz? Sorusunu getirdi. Deyim yerindeyse çok fazla falsosu olan süreçler yaşandı.
HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE?
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir: İY Parti'yi tahlil ederken İYİ Parti'nin nasıl ortaya çıktığına bakmak gerekir. Meral Akşener birçok kez İYİ Parti'nin proje partisi olduğunu ifade etti. 2023 Mayıs seçimlerine giderken İYİ Parti'nin gördüğü son seçimler olacağını söyledim. Bunu İYİ Parti'nin kendi doğasına göre siyaset izlememesinden dolayı söylemiştim. Yavuz Ağıralioğlu "Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam" deyip altılı masayı işaret ederek istifa etti. Ancak İYİ Parti olayı böyle açıklamadı ve ortaya farklı gerekçeler sundu.
CHP ile işbirliği fayda değil zarar verdi. Tabanları ağırlıklı olarak CHP'ye kaydığı için bunu tekrar kazanmak mümkün olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun partiyi ele geçirmek için çeşitli işleri var. Mansur Yavaş'ın da benzer yollar izleyeceği ve hatta izlediği konuşuluyor. Uğur Poyraz ve Tolga Aklan'ın Mansur Yavaş tarafından destekleneceği söyleniyor. Musavat Dervişoğlu'nun daha etkin olma ihtimali var.
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