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İYİ Parti'de istifa depremi! İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'den ayrılık kararı...

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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İYİ Parti’de istifa depremi! İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’den ayrılık kararı...

Yerel seçimlerde beklediği oy oranının altında kalan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener kurultayda aday olmayacağını duyururken partiden bir de istifa haberi geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyururken "Siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Yerel seçimlerde beklentinin çok daha altında kalan İYİ Parti'de Meral Akşener düzenlencek kurultayda aday olmama kararı alırken, bir de istifa depremi yaşandı.

AKŞENER ADAY OLMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Akşener bedel ödemeye razı olduğunu belirterek, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum." dedi. Akşener'in kararının ardından partinin ağır toplarından Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu adaylığını açıkladı.

ÖZLALE İSYAN EDEREK İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Özlale şu ifadeleri kullandı:

Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

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