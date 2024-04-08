İYİ Parti'de kurultay öncesi flaş gelişme! Genel Başkanı Meral Akşener aday olmayacak...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele hazırım" ifadeleri kullandı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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