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Tarihi İpek Yolu hızlanıyor! Başkan Erdoğan kritik anlaşmayı onayladı! Jet gümrük dönemi

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Tarihi İpek Yolu hızlanıyor! Başkan Erdoğan kritik anlaşmayı onayladı! Jet gümrük dönemi

Bakü-Tiflis-Kars Demriryolu projesinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlayan anlaşma Başkan Erdoğan tarafından onaylandı. Bu kapsamda risk analizi sistemlerine göre aksi belirtilmedikçe, uluslararası transitteki eşya fiziksel muayeneye tabi tutulmayacak.

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