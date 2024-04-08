CHP'li başkanın amigoluğunu yaptı! İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’a soruşturma
Bursa'da İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, mazbatasını verdiği CHP'li belediye başkanı için kalabalıktan “kuvvetli alkış” istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu ve savcılık harekete geçti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan değerlendirdi.
Davut Gürkan: Biz oldukça enteresan bir seçimi yaşadık. Biz de mazbata töreninde izlediklerimizden dolayı şok içerisinde kaldı. Çünkü biz vatandaşlarımızın sandığa yansıyan iradesinin mutlaka objektif bir şekilde yansıması gereken iradeyi savunuyoruz. Ancak mazbata töreninde maalesef bu görüntüler ortaya çıktı. Özellikle bizim sloganımız kullanılarak tırnak içinde deyip "Canla başla" ifadesi kullanılarak amigoluk yaparak tezahürat şeklide işler yapılması kendi kanaatlerini ortaya koymuş oldu.
Buda bizim seçim ile ilgili kanaatlerimizi menfi manada etkilemiş oldu. Biz oradaki bir bürokratın, devlet memurunun tarafsızlık ilkesine YSK kararlarına uygun objektif kriterler içinde hareket etmesini beklerken öyle olması gerekirken bunu bu şekilde dışa yansıtması kamuoyunda çok ciddi tepkiye yol açtı.
Biz bu kişiyle alakalı olarak uyarılar yaptık ama İl Seçik Kurulu Başkanı burada pasif kaldı. Burada bahsedilen şahsın yani Mehmet Us'un belediyelerden çeşitli talepleri olduğu bizlere aktarıldı. Ancak biz bunu üzerinde durmadık ve gerekli uyarıları yaptık ancak burada mazbata töreninde bir mesaj verircesine ifadeler kullanılması taleplerinin gün yüzüne çıkmış olduğunu gösterdi.
Bu kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı. Seçime gölge düşmemesi için Seçim Kurulu'nun tavrı bizim için önemlidir. Bundan sonra süreç başladı; taraflar dinlenecek biz de ilgili şikayetlerimizi yaptık. Konu artık inceleme safhasında. Hem seçim günü hem seçim öncesinde yaşadığımız şeyler de var. Birileri kaybettiği zaman "Trafoya kedi giriyor, oy pusuları yanıyor ya da çalınıyor" ama kazandıkları yerde bunlar hiç gündem olmuyor. Bu da onların bakış açılarını bizlere gösteriyor.
Gemlik ilçesine 15 dakika mesafedeki noktaya oy pusuları 2 gün önce gönderiliyor biz buna ediyoruz. Burada hem Gemlik İlçe hakiminin hem de il seçim kurulunun tavrı enteresandır. 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin yapmış olduğu uygulamalarla ilgili YSK'nın koyduğu kurallarla alakalı aykırılık ilkesi çerçevesinde itiraz ettik bizim başvurumuzu reddettik. Bu sefer aynı kurallarla ilgili başvurularımız oldu seçim kurulu burada da zıt kararlar verdi.
Burada CHP'nin lehine olduğu zaman işler normal gidiyor ancak aleyhine olduğu zaman bir önceki kararlarını yalanlarcasına uygulamalar içerisine girdiler. Bu da İl Seçim Kurulu'nun objektif hareket etmediğini gösteriyor. Biz de bunda sonraki takip edeceğiz ve yapılan işler vicdanları yaralamıştır.
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