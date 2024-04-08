CHP’li başkanın amigoluğunu yaptı! İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’a soruşturma

Bu kişi hakkında savcılık soruşturma başlattı. Seçime gölge düşmemesi için Seçim Kurulu'nun tavrı bizim için önemlidir. Bundan sonra süreç başladı; taraflar dinlenecek biz de ilgili şikayetlerimizi yaptık. Konu artık inceleme safhasında. Hem seçim günü hem seçim öncesinde yaşadığımız şeyler de var. Birileri kaybettiği zaman "Trafoya kedi giriyor, oy pusuları yanıyor ya da çalınıyor" ama kazandıkları yerde bunlar hiç gündem olmuyor. Bu da onların bakış açılarını bizlere gösteriyor.